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TV8 canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği TV8 canlı yayın akışı Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 15 Şubat 2021 Pazartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:01
TV8 canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizi ve yarışma programlarıyla reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran TV8 günlük yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen programlar bulunuyor.Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler gibi yapımları takip eden izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 yayın akışı içerisinde Pazartesi günü 08.30’da Oynat Bakalım izleyicilerle buluşuyor.. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 20.00'da Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümü oynarken 00.15’te Survivor Ekstra ekranlarda olacak.

TV8 12 Şubat Cuma Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

10.45 Survivor Panorama

12.30 Süper 1 Takım

13.00 Doya Doya Moda

17.15 Yerli Sinema

20.00 Kırmızı Oda

00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02.30 Doya Doya Moda

04.30 Survivor Panorama

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:01
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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