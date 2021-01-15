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TV8 canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 15 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 00:02
TV8 canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Perşembe günü 06.00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 10.00’da ise sezonun en sevilen dizilerinde Doğduğun Ev Kaderindir tekrar bölümüyle ekranlarda olacak.  TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de EXXEN Konuşanlar yayınlanacak.

TV8 12 Ocak salı günü yayın akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler,tekrar 

13.45 Doya Doya Moda

17.45 Survivor Panorama

20.00 Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler,yeni bölüm

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Doğduğun Ev Kaderindir

03.15 Doya Doya Moda

04.30 Survivor Panorama

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 15.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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