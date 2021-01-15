TV8 canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde Perşembe günü 06.00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 10.00’da ise sezonun en sevilen dizilerinde Doğduğun Ev Kaderindir tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de EXXEN Konuşanlar yayınlanacak.
TV8 12 Ocak salı günü yayın akışı
06.00 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler,tekrar
17.45 Survivor Panorama
20.00 Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler,yeni bölüm
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Doğduğun Ev Kaderindir
03.15 Doya Doya Moda
04.30 Survivor Panorama
TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN