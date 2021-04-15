TV8 canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 8 Nisan Perşembe Yayın Akışı;

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Sinema

10.45 Survivor Panorama

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

20.00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Kırmızı Oda

03.45 Doya Doya Moda

TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin