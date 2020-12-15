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TV8 canlı yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

15 Aralık 2020 Salı gününün önemli manşetlerinden TV8 canlı yayın akışı Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de TV8 canlı yayın akışı Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

15 Aralık 2020 Salı 12:01
TV8 canlı yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 günlük yayın akışı içerisinde Salı günü 06.30’da izleyicileri Oynat Bakalım karşılıyor. 10.30’da Kırmızı Oda tekrar bölümü ekranlarda olacak. Başarılı şeflerin yarıştığı ve MasterChef önlüğünü almak için mücadele ettiği MasterChef Türkiye 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Yerli komedi filmi Kolonya Cumhuriyeti 14.15’te izleyicilerle buluşacak.

TV8 dizi yayın akışı içerisinde ise 00.15’te Doğduğun Ev Kaderindir tekrar bölümüyle ekranlarda olacak.

TV8 15 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Oynat BakalımSinema
08:15 Çook Yaşa / Yeni BölümProgram
10:30 Kırmızı OdaDizi
13:30 Doğduğun Ev KaderindirDizi
16:30 Kolonya CumhuriyetiSinema
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15 Doğduğun Ev KaderindirDizi
03:00 Para BendeProgram
04:30 8x8Program
05:45 Bilginiz OlsunProgram

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 15.12.2020 12:01
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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