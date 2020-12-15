TV8 canlı yayın akışı 15 Aralık 2020 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 günlük yayın akışı içerisinde Salı günü 06.30’da izleyicileri Oynat Bakalım karşılıyor. 10.30’da Kırmızı Oda tekrar bölümü ekranlarda olacak. Başarılı şeflerin yarıştığı ve MasterChef önlüğünü almak için mücadele ettiği MasterChef Türkiye 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Yerli komedi filmi Kolonya Cumhuriyeti 14.15’te izleyicilerle buluşacak.

TV8 dizi yayın akışı içerisinde ise 00.15’te Doğduğun Ev Kaderindir tekrar bölümüyle ekranlarda olacak.

TV8 15 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

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