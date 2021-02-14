TV8 canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde Perşembe günü 06.00'da izleyicileri Oynat Bakalım karşılıyor. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de Doğduğun Ev Kaderindir izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.

TV8 11 Şubat Perşembe yayın akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8' de Sağlık

08.30 Osman Pazarlama

10.45 Survivor Panorama / Canlı

13.00 Doya Doya Moda

17.15 Yerli Sinema

20.00 Doğduğun Ev Kaderindir

00.15 Kırmızı Oda

02.30 Doya Doya Moda

04.30 Survivor Panorama



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