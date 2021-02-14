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TV8 canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 14.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 00:02
TV8 canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde Perşembe günü 06.00'da izleyicileri Oynat Bakalım  karşılıyor. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de Doğduğun Ev Kaderindir izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.

TV8 11 Şubat Perşembe yayın akışı

06.00  Oynat Bakalım

07.15  8' de Sağlık

08.30 Osman Pazarlama

10.45  Survivor Panorama / Canlı

13.00 Doya Doya Moda

17.15 Yerli Sinema

20.00  Doğduğun Ev Kaderindir

00.15  Kırmızı Oda

02.30 Doya Doya Moda

04.30 Survivor Panorama


TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 

 

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:02
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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