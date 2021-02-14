TV8 canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
TV8 yayın akışı içerisinde Perşembe günü 06.00'da izleyicileri Oynat Bakalım karşılıyor. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de Doğduğun Ev Kaderindir izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.
TV8 11 Şubat Perşembe yayın akışı
06.00 Oynat Bakalım
07.15 8' de Sağlık
08.30 Osman Pazarlama
10.45 Survivor Panorama / Canlı
13.00 Doya Doya Moda
20.00 Doğduğun Ev Kaderindir
00.15 Kırmızı Oda
02.30 Doya Doya Moda
04.30 Survivor Panorama
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