TV8 canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve MasterChef Türkiye gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde Cumartesi günü 06.00'da Oynat Bakalım izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde 10.00’da Kırmızı Oda izleyicilerle buluşacak. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 15:45’de Ailecek şaşkınız öne çıkıyor. Her biri milyonlarca kişi tarafından merakla izlenen programlar pazar günü TV8 ekranlarında oluyor. Saat 20:00'de ise yeni sezonuyla Survivor 2021 ekranlara geliyor.
TV8 9 Ocak Cumartesi Yayın Akışı
06:00 OYNAT BAKALIM
08:15 ÇOOK YAŞA
10:00 KIRMIZI ODA
13:30 AY LAV YU TU
18:15 RECEP İVEDİK 5
20:00 SURVİVOR 2021/ YENİ SEZON
00:15 KIRMIZI ODA
03:00 PARA BENDE
04:30 8X8
05:15 BİLGİNİZ OLSUN
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