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TV8 canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeler 14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:01
TV8 canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve MasterChef Türkiye gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Cumartesi günü 06.00'da Oynat Bakalım izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde 10.00’da Kırmızı Oda izleyicilerle buluşacak. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 15:45’de Ailecek şaşkınız öne çıkıyor. Her biri milyonlarca kişi tarafından merakla izlenen programlar pazar günü TV8 ekranlarında oluyor. Saat 20:00'de ise yeni sezonuyla Survivor 2021 ekranlara geliyor.

TV8 9 Ocak Cumartesi Yayın Akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

08:15 ÇOOK YAŞA 

10:00 KIRMIZI ODA

13:30 AY LAV YU TU

15:45 AİLECEK ŞAŞKINIZ

18:15 RECEP İVEDİK 5

20:00 SURVİVOR 2021/ YENİ SEZON

00:15 KIRMIZI ODA

03:00 PARA BENDE

04:30 8X8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYI



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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