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TV8 canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 14-04-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:03
TV8 canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 8 Nisan Perşembe gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 08.30' da Sinema ardından saat 13.00'da Doya Doya Moda programı yer alacak. Akşam saat 20.00'ı gösterdiğinde TV 8 kanalının Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin  tekrarı yer alacak.

TV8 14 Nisan Çarşamba yayın akışı;

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Sinema

10.45 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panorama

20.00 Doğduğun Ev Kaderindir

00.15 Kırmızı Oda

02.30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

05.30 Survivor Panorama

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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