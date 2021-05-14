TV8 canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde Cuma günü 06.30'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08.30' da Survivor Ünlüler-Gönüllüler yer alıyor. 13:15 Doya Doya Moda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Kırmızı Oda yayınlanacak.
TV8 14 Mayıs Cuma günü yayın akışı
07.15 8’de Sağlık
08.30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
13.15 Doya Doya Moda
20.00 Kırmızı Oda
00.15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02.30 Doya Doya Moda
05.00 Doğduğun Ev Kaderindir
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