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TV8 canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme bomba gibi oturan TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:01
TV8 canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Cuma günü 06.30'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08.30' da Survivor Ünlüler-Gönüllüler yer alıyor. 13:15 Doya Doya Moda  ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Kırmızı Oda yayınlanacak. 

TV8  14 Mayıs Cuma  günü yayın akışı

07.15 8’de Sağlık

08.30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

13.15 Doya Doya Moda

17.15  O Ses Türkiye (Kolaj)

20.00 Kırmızı Oda

00.15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02.30 Doya Doya Moda

05.00 Doğduğun Ev Kaderindir 

 

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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