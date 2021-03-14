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TV8 canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 14.03.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 00:01
TV8 canlı yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Perşembe günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 en çok izlenilen kanallar arasında yerini almaya devam ediyor. Yayınlamış olduğu programların takipçi kitlesi gün geçtikçe artmaya başlamıştır.

TV8 04 Mart yayın akışı;

06:00   Oynat BakalımProgram
07:15   8'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30   SinemaSinema
10:45   Survivor Panorama / CanlıProgram
13:00   Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma
17:15   Survivor 2021 Ünlüler - GönüllülerYarışma
20:00   Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni BölümYarışma
00:15   Survivor Ekstra / CanlıProgram
01:30   Kırmızı OdaDizi
03:15   Doya Doya ModaYarışma
04:30   Survivor PanoramaProgram

 

 

Tv8 Canlı Yayın İzlemek İçin; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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