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TV8 canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken TV8 canlı yayın akışı Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 13-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 00:02
TV8 canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Cumartesi günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

06:15     Oynat Bakalım

08:15     Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45     Süper 1 Takım

10:00     Doğduğun Ev Kaderindir / Tkr

13:00     Süper 1 Takım

13:15     Survivor Panorama / CanlıProgram

14.45      Kırmızı Oda / Tkr

20:00     Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15     Survivor Ekstra / Canlı Program

01:30     Kırmızı Oda / Tkr

04:30     8x8Program

05:45     Bilginiz Olsun

 

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 13.02.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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