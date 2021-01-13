TV8 canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 12 Ocak Salı gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06.00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 09:30’da Survivor 2021, 13:45’de Doya Doya Moda ekranlara geliyor. Akşam saatlerinde her hafta ilgi izlenen Survivor 2021 programı ardından 00:15’de Survivor Ekstra yayınlanacak.
TV8 12 Ocak Salı Yayın Akışı
06:00
Oynat Bakalım
07:15
8'de Sağlık
08:30
Oynat Bakalım
09:30
Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
13:45
Doya Doya Moda
17:45
20:00
Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
00:15
Survivor Ekstra
01:30
Doğduğun Ev Kaderindir
03:15
Doya Doya Moda
04:30
Survivor Panorama
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