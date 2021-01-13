TV8 canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 12 Ocak Salı gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06.00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 09:30’da Survivor 2021, 13:45’de Doya Doya Moda ekranlara geliyor. Akşam saatlerinde her hafta ilgi izlenen Survivor 2021 programı ardından 00:15’de Survivor Ekstra yayınlanacak.

TV8 12 Ocak Salı Yayın Akışı

06:00

Oynat Bakalım

07:15

8'de Sağlık

08:30

Oynat Bakalım

09:30

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

13:45

Doya Doya Moda

17:45

20:00

Survivor Panorama

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

00:15

Survivor Ekstra

01:30

Doğduğun Ev Kaderindir

03:15

Doya Doya Moda

04:30

Survivor Panorama

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