TV8 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tekrarı yer alacak. Sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 10 Mayıs Salı Yayın Akışı;

TV8 YAYIN AKIŞI

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağık / Yeeni Bölüm

08.30 Survivor 2021

13.15 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm

17.15 Survivor Panorama / Canlı

20.00 Survivor 2021 / Yeni Bölüm

00.15 Survivor Ekstra /Canlı

01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

04.30 Kırmızı Oda

TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin