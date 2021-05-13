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TV8 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 13.05.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
TV8 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tekrarı yer alacak. Sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 10 Mayıs Salı Yayın Akışı;

TV8 YAYIN AKIŞI

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağık / Yeeni Bölüm

08.30 Survivor 2021

13.15 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm

17.15 Survivor Panorama / Canlı

20.00 Survivor 2021 / Yeni Bölüm

00.15 Survivor Ekstra /Canlı

01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

04.30 Kırmızı Oda

TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin


Son Güncelleme: 13.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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