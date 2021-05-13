TV8 canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tekrarı yer alacak. Sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 10 Mayıs Salı Yayın Akışı;
TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağık / Yeeni Bölüm
08.30 Survivor 2021
13.15 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm
20.00 Survivor 2021 / Yeni Bölüm
00.15 Survivor Ekstra /Canlı
01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm
04.30 Kırmızı Oda
TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 13.05.2021 00:01