TV8 canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Perşembe günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık/ Yeni Bölüm
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama/Canlı
13:00 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:15 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama
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Son Güncelleme: 13.03.2021 00:01