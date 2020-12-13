TV8 canlı yayın akışı 13 Aralık 2020 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde pazar günü 08.15’te izleyicileri Çook Yaşa karşılıyor. 09.45’te Kırmızı Oda tekrar bölümü, 13.30’da Doğduğun Ev Kaderindir ekranlara gelecek. TV8 günlük yayın akışı 16.30’da MasterChef Türkiye tekrar bölümü, 20.00’de MasterChef Türkiye yeni bölümünü izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.

TV8 13 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

06:30 OYNAT BAKALIM

07:00 OYNAT BAKALIM

08:15 ÇOOK YAŞA

09:45 KIRMIZI ODA

13:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

16:30 MASTERCHEF TÜRKİYE

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

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