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TV8 canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 12 Şubat 2021 Cuma günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 00:02
TV8 canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Cuma  günü 06.00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 07:15'de 8'de Sağlık programı yer alıyor. 16.00’da ise yerli sinema ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisi yayınlanacak. 

TV8  12 Şubat Cuma günü yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8’DE SAĞLIK 

08:30 SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER

10:45 SURVİVOR PANORAMA ( CANLI) 

13:00 DOYA DOYA MODA ( YENİ BÖLÜM )

17:15 YERLİ SİNEMA

20:00 KIRMIZI ODA ( YENİ BÖLÜM) 

00:15 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR ( YENİ BÖLÜM) 

02:30 DOYA DOYA MODA

04:30 SURVİVOR PANORAMA 

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 12.02.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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