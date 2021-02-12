TV8 canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Cuma günü 06.00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 07:15'de 8'de Sağlık programı yer alıyor. 16.00’da ise yerli sinema ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisi yayınlanacak.

TV8 12 Şubat Cuma günü yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8’DE SAĞLIK

08:30 SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER

10:45 SURVİVOR PANORAMA ( CANLI)

13:00 DOYA DOYA MODA ( YENİ BÖLÜM )

17:15 YERLİ SİNEMA

20:00 KIRMIZI ODA ( YENİ BÖLÜM)

00:15 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR ( YENİ BÖLÜM)

02:30 DOYA DOYA MODA

04:30 SURVİVOR PANORAMA



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