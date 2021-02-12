TV8 canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde Cuma günü 06.00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 07:15'de 8'de Sağlık programı yer alıyor. 16.00’da ise yerli sinema ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisi yayınlanacak.
TV8 12 Şubat Cuma günü yayın akışı
06:00 OYNAT BAKALIM
07:15 8’DE SAĞLIK
08:30 SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER
10:45 SURVİVOR PANORAMA ( CANLI)
17:15 YERLİ SİNEMA
20:00 KIRMIZI ODA ( YENİ BÖLÜM)
00:15 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR ( YENİ BÖLÜM)
02:30 DOYA DOYA MODA
04:30 SURVİVOR PANORAMA
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