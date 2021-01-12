TV8 canlı yayın akışı 12 Ocak 2021 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Salı günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
00:15 Kırmızı Oda
01:30 Survivor Ekstra
01:50 Doya Doya Moda
01:50 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
02:30 Doya Doya Moda
04:00 Para Bende
05:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
13:45 Doya Doya Moda
17:45 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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Son Güncelleme: 12.01.2021 22:17