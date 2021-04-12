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TV8 canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihli haberimizde TV8 canlı yayın akışı Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:01
TV8 canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler. 

TV8 yayın akışı içerisinde Cumartesi günü 08.30 Çook Yaşa programı ile güne başlarken , 20.00'da Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümü devam ederken 00.15'de Kırmızı  Oda dizisinin tekrarı ekranlarda izleyicilerin karşında olacaktır. 

TV8 9 Nisan Cuma  Yayın Akışı;

06:00 Oynat Bakalım Program

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama / Canlı Program

13:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm Yarışma

17:15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler Yarışma

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm Yarışma

23:15 Erzurumspor Gecesi Program

01:30 Kırmızı Oda Dizi

03:45 Doya Doya Moda Yarışma

TV8 canlı yayınını izlemek için;https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

 

 




Son Güncelleme: 12.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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