TV8 canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler.

TV8 yayın akışı içerisinde Cumartesi günü 08.30 Çook Yaşa programı ile güne başlarken , 20.00'da Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümü devam ederken 00.15'de Kırmızı Oda dizisinin tekrarı ekranlarda izleyicilerin karşında olacaktır.

TV8 9 Nisan Cuma Yayın Akışı;

06:00 Oynat Bakalım Program

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama / Canlı Program

13:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm Yarışma

17:15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler Yarışma

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm Yarışma

23:15 Erzurumspor Gecesi Program

01:30 Kırmızı Oda Dizi

03:45 Doya Doya Moda Yarışma



TV8 canlı yayınını izlemek için;https://www.tv8.com.tr/canli-yayin