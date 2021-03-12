TV8 canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde Pazartesi günü 06.00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 07:15'de 8'de Sağlık programı yer alıyor. 08.30’da ise sinema ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir yarışması yayınlanacak.
TV8 03 Şubat Çarşamba günü yayın akışı
06.30 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık/ Yeni Bölüm
08.30 Sinema
10.45 Survivor Panorama/Canlı
17.15 Survivor Panorama
20.00 Survivor Panorama
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Kırmızı Oda
04.30 Survivor Panorama
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