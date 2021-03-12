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TV8 canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 12.03.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

12 Mart 2021 Cuma 00:02
TV8 canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Pazartesi günü 06.00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 07:15'de 8'de Sağlık programı yer alıyor. 08.30’da ise  sinema  ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir yarışması yayınlanacak. 

TV8  03 Şubat Çarşamba günü yayın akışı

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık/ Yeni Bölüm

08.30 Sinema

10.45 Survivor Panorama/Canlı

13.00 Doya Doya Moda/Yeni bölüm

17.15 Survivor Panorama

20.00 Survivor Panorama 

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Kırmızı Oda

04.30 Survivor Panorama 

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 12.03.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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