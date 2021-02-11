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TV8 canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 11 Şubat 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 00:01
TV8 canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 08 Şubat Pazartesi Yayın Akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

10:45 Survivor Panorama / Canlı

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler/Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra/ Canlı

01:30 Kırmızı Oda

03:15 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIZ



Son Güncelleme: 11.02.2021 00:01
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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