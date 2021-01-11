TV8 canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizi ve yarışma programlarıyla reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran TV8 günlük yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen programlar bulunuyor. MasterChef Türkiye, Oynat Bakalım, Kırmızı Oda gibi yapımları takip eden izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV8 yayın akışı içerisinde Perşembe günü 08.30’da Oynat Bakalım izleyicilerle buluşuyor. 09.30’da MasterChef Türkiye tekrar bölümü sevenleriyle buluşuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 20.00'da MasterChef Türkiye yeni bölümü oynarken 00.15’te Kırmızı Oda tekrar bölümü ekranlarda olacak.
TV8 7 Aralık Perşembe Yayın Akışı
06:30 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 KIRMIZI ODA
11:30 YERLİ SİNEMA
20:00 EXXEN KONUŞANLAR
21:15 O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2021
02.30 KIRMIZI ODA
04.30 DOYA DOYA MODA
05.15 BİLGİNİZ OLSUN
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