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TV8 canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan TV8 canlı yayın akışı Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 11.01.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:00
TV8 canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizi ve yarışma programlarıyla reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran TV8 günlük yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen programlar bulunuyor. MasterChef Türkiye, Oynat Bakalım, Kırmızı Oda gibi yapımları takip eden izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 yayın akışı içerisinde Perşembe günü 08.30’da Oynat Bakalım izleyicilerle buluşuyor. 09.30’da MasterChef Türkiye tekrar bölümü sevenleriyle buluşuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 20.00'da MasterChef Türkiye yeni bölümü oynarken 00.15’te Kırmızı Oda tekrar bölümü ekranlarda olacak.

TV8 7 Aralık Perşembe Yayın Akışı

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

11:30 YERLİ SİNEMA 

13:45 DOYA DOYA MODA

20:00 EXXEN KONUŞANLAR

21:15 O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2021

02.30 KIRMIZI ODA

04.30 DOYA DOYA MODA

05.15 BİLGİNİZ OLSUN

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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