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TV8 canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 11.04.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 00:00
TV8 canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Perşembe günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 en çok izlenilen kanallar arasında yerini almaya devam ediyor. Yayınlamış olduğu programların takipçi kitlesi gün geçtikçe artmaya başlamıştır.

TV8 8 Nisan Perşembe yayın akışı;

  • 06:00 Oynat Bakalım
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Sinema
  • 10:45 Survivor Panorama
  • 13:00 Doya Doya Moda
  • 17:15 Yerli Dizi : Kırmızı Oda
  • 20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 00:15 Aklımdaki Sorular
  • 02:30 Doya Doya Moda

 

Tv8 Canlı Yayın İzlemek İçin; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

 




Son Güncelleme: 11.04.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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