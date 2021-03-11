TV8 canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 6 Mart Cumartesi Yayın Akışı;

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panorama / Canlı

12:15 Süper 1 Takım

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

15:30 Kırmızı Oda

17:15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Kırmızı Oda

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin