TV8 canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 6 Mart Cumartesi Yayın Akışı;
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Survivor Panorama / Canlı
12:15 Süper 1 Takım
15:30 Kırmızı Oda
17:15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Kırmızı Oda
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 11.03.2021 00:02