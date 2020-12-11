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TV8 canlı yayın akışı 11 Aralık 2020 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 11 Aralık Cuma 12:01 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 12:01
TV8 canlı yayın akışı 11 Aralık 2020 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde cuma günü 08.30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 09.30’da ise sezonun en sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde sevilen yarışma 14.15’te Doya Doya Moda izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de Kırmızı Oda yeni bölümü yayınlanacak.

TV8 11 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE

14:15 DOYA DOYA MODA

20:00 KIRMIZI ODA

00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 11.12.2020 12:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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