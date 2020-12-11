TV8 canlı yayın akışı 11 Aralık 2020 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde cuma günü 08.30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 09.30’da ise sezonun en sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde sevilen yarışma 14.15’te Doya Doya Moda izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de Kırmızı Oda yeni bölümü yayınlanacak.
TV8 11 Aralık 2020 Cuma yayın akışı
06:00 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE
14:15 DOYA DOYA MODA
20:00 KIRMIZI ODA
00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
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