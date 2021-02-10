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TV8 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 10.02.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:02
TV8 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 3 Şubat Çarşamba gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06:00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 10:00’da Survivor Panorama, 13:00'te Doya Doya Moda ekranlara geliyor. 

TV8 3 Şubat Çarşamba Yayın Akışı

06:00

Oynat Bakalım

07:15

8'de Sağlık

08:30

Oynat Bakalım

10:45

Survivor Panorama Canlı

13:00

Doya Doya Moda

17.15

Yerli Sinema

20:00

Doğduğun Ev Kaderindir

00:15

Kırmızı Oda

02:30

Doya Doya Moda

04:30

Survivor Panorama

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 



Son Güncelleme: 10.02.2021 00:02
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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