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TV8 canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 10 Ocak 2021 Pazar günü de gündemde! Siz de TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi için 10 Ocak 2021 Pazar tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 00:09
TV8 canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde Perşembe günü 06.30'da izleyicileri Oynat Bakalım  karşılıyor. 09.45’da Kırmızı Oda,13.45’de Doya Doya Moda ekranlara gelecek. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de EXXEN Konuşanlar izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.

TV8 07 Ocak Perşembe yayın akışı

06.30- Oynat Bakalım

08.15- Çook Yaşa

09.45- Kırmızı Oda (Tekrar)

13.45- Doya Doya Moda 

17.45 Sen Benim Herşeyimsin

20.00 EXXEN Konuşanlar


TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 10.01.2021 00:09
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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