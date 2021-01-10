TV8 canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde Perşembe günü 06.30'da izleyicileri Oynat Bakalım karşılıyor. 09.45’da Kırmızı Oda,13.45’de Doya Doya Moda ekranlara gelecek. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de EXXEN Konuşanlar izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.

TV8 07 Ocak Perşembe yayın akışı

06.30- Oynat Bakalım

08.15- Çook Yaşa

09.45- Kırmızı Oda (Tekrar)

13.45- Doya Doya Moda

17.45 Sen Benim Herşeyimsin

20.00 EXXEN Konuşanlar



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