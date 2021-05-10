TV8 canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler.

TV8 10 Mayıs Pazartesi Yayın Akışı;

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Survivor 2021

10:45 Survivor Panorama / Canlı

13:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

17:15 O Ses Türkiye / Kolaj

20:00 Survivor 2021 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

04:30 Kırmızı Oda

TV8 canlı yayınını izlemek için;https://www.tv8.com.tr/canli-yayin