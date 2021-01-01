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TV8 canlı yayın akışı 1 Ocak 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 1 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

01 Ocak 2021 Cuma 00:01
TV8 canlı yayın akışı 1 Ocak 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde cuma günü 08.30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 09.30’da ise sezonun en sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde sevilen yarışma 14.15’te Doya Doya Moda izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de Kırmızı Oda yeni bölümü yayınlanacak.

TV8 1 Ocak Cuma yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK/ YENİ BÖLÜM

08:30 OYNAT BAKALIM

09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE

14:15 DOYA DOYA MODA/ YENİ BÖLÜM

20:00 KIRMIZI ODA/ YENİ BÖLÜM

00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR (TEKRAR)

02.30 DOYA DOYA MODA

04.30 8x8 

05.15 BİLGİNİZ OLSUN

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 01.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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