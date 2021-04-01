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TV8 canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye gündeminde yankı uyandıran TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 01.04.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:01
TV8 canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 1 Nisan Perşembe Yayın Akışı;

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Sinema

10.45 Survivor Panorama

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

20.00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Kırmızı Oda

02.15 Doya Doya Moda

 

TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 01.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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