TV8 canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 1 Nisan Perşembe Yayın Akışı;
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08.30 Sinema
10.45 Survivor Panorama
17.15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
20.00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Kırmızı Oda
02.15 Doya Doya Moda
TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 01.04.2021 00:01