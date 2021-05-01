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TV8 canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği TV8 canlı yayın akışı Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 01.05.2021 tarihli haberimizi okuyun.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
TV8 canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Cumartesi günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 24 Nisan Cumartesi yayın akışı

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10.45 Survivor Panaroma

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Kırmızı Oda

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 01.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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