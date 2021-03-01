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TV8 canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla TV8 canlı yayın akışı Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 01.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:03
TV8 canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler. 

TV8 yayın akışı içerisinde Cumartesi günü 08.15’te Çook Yaşa, 20.00'da Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümü, 00.15’te Survivor Ekstra ekranlarda izleyicilerin karşında olacaktır. 

TV8 27 Şubat Cumartesi Yayın Akışı

06.15 Oynat Bakalım

08.15 Çook Yaşa

09.45 Süper 1 Takım

10.00 Doğduğun Ev Kaderindir / Tekrar

13.00 Süper 1 Takım

13.15 Survivor Panorama / Canlı

14.45 Kırmızı Oda / Tekrar

20.00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Kırmızı Oda / Tekrar

04.30 8X8

05.45 Bilginiz Olsun

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 00:03
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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