TV8 canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler.
TV8 yayın akışı içerisinde Cumartesi günü 08.15’te Çook Yaşa, 20.00'da Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümü, 00.15’te Survivor Ekstra ekranlarda izleyicilerin karşında olacaktır.
TV8 27 Şubat Cumartesi Yayın Akışı
06.15 Oynat Bakalım
08.15 Çook Yaşa
09.45 Süper 1 Takım
10.00 Doğduğun Ev Kaderindir / Tekrar
13.00 Süper 1 Takım
13.15 Survivor Panorama / Canlı
20.00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Kırmızı Oda / Tekrar
04.30 8X8
05.45 Bilginiz Olsun
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