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TV8 Canlı izle; Doğduğun Ev Kaderindir 39. bölüm tek parça izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm

TV 8 ekranlarının rekortmen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, 39. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız romanından uyarlanan dizi oldukça sevildi. 39. bölümde neler oluyor? İşte sevilen dizisinin son bölümü hakkında merak edilenler...

14 Nisan 2021 Çarşamba 23:25
TV8 Canlı izle; Doğduğun Ev Kaderindir 39. bölüm tek parça izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm
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Tv 8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle bu akşam izleyici ile buluşacak. Zeynep ve Nesrin kısa süre içinde samimi oluyor. Barış bu duruma ne diyecek?

Çarşamba akşamlarının rekortmen dizisi, 39. Bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Mehdi’nin ölmesiyle her şey yoluna girdi derken yeni karakterler yüzünden ortalık karışıyor. Nesrin ve abisi ne planlıyor?

Zeynep, yaşadığı kötü olayların ardından çevresine karşı ani çıkışlar yapıyor. Bu nedenle sürekli yanlış anlaşılıyor. Barış bu durum sebebiyle kendini uzaklaştırıyor. Zeynep’in gündemine göre hayatını düzenlemekten sıkıldığını ifade ediyor.

Diğer taraftan annesinin şirket hisselerini Zeynep’e bırakması onun sorumluluklarını arttırmıştır. Bu sırada Nesrin konuya girerek şirket için abisini önerir. Zeynep, hemen güvendiği Nesrin ile arasındaki bağları güçlendirir. Fakat Barış, Nesrin ve abisine güvenmemektedir. Bu durumdan rahatsız olduğunu açıklar.

Uzun süredir Nesrin ile sevgili olan Tarık, intikam planının parçası olarak Nesrin’in abisi rolüne bürünür. Zeynep ve Nermin’in güvenini kazanacaktır. Bu planlar kimse tarafından bilinmemektedir.

Barış, Nesrin ve Tarık’ı öpüşürken yakalar ve çok şaşırır. Barış gördüklerini Zeynep’e söyleyecek mi merak edilmektedir.

Son bölümü izlemek için tıklayınız. 



Son Güncelleme: 14.04.2021 23:25
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Doğduğun Ev KaderindirSon Bölüm
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