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TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması başvurusu nasıl yapılır? Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve formu

05 Ağustos 2020 Çarşamba 06:03
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması başvurusu nasıl yapılır? Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve formu
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Apartmanlar yarışıyor yarışması başvuruları ve sunucusu 

Apartmanlar Yarışıyor yarışması  10 ağustos 2020 pazartesiden itibaren hafta içi her gün 16.15’te TV8 ekranlarında olacak. Apartmanlar Yarışıyor yarışmasının sunuculuğunu ise Ümit İbrahim Kantarcılar üstlenecek.

 

Apartmanlar yarışıyor başvuruları nasıl yapılır?

Apartmanlar Yarışıyor yarışması için 25 haziran itibari ile yapımcı Talya Produksiyon İnstagram hesabından duyuruya çıktı ve ilk yarışmacıların 15 gün içinde belli olması bekleniyor; bu nedenle de başvuru yapacak apartmanların bir an önce 0545 380 77 74 numaralı telefon numaralarında yapım ekibine ulaşmaları gerekiyor.


 

İlerleyen günlerde yeteri kadar başvuru alındığında yapım ekibi her başvuru yapmak isteyenin telefonunu açmıyor. Bu nedenle de acele edilmesi lazım; ancak başvurularda dikkat edilmesi gereken konu ise apartmanın bir olup başvuru yapması lazım; yani bir apartmandan en az 2 3 ailenin katılması lazım ki gerçekten apartman olarak yarışıldığı ortaya çıksın; tabi bir de İstanbul’da bulunan bir apartman olmanız da tercih edilen bir durum.

Peki apartmanlar yarışıyor yarışmasının sunucusu kim?

Apartmanlar Yarışıyor programının sunucusu yakışıklı oyuncu ve sunucu Ümit İbrahim Kantarcılar olacak. 10 Ekim 1987 de Antalya’da dünyaya gelen Ümit Kantarcılar 33 yaşının içindedir. Antalya Belediye Tiyatrosu’nda deneyim kazanan yakışıklı oyuncu Müjdat Gezen konservatuvarında profesyonel oyunculuk dersleri aldı.  2018 de Kanatsız Kuşlar dizisinde başrolde yer alan Ümit Kantarcılar 2016 da Şehrin Melekleri dizisinde başrolde yer bulmuştu. Ümit Kantarcılar tanınması ise bir çok yıldızı sektöre kazandıran Pis Yedili dizisi ile olmuştur.

Apartmanlar yarışıyor yarışmacıları nasıl belirlenir

Apartmanlar Yarışıyor yarışmasında yarışacak yarışmacılar için ilk olarak mülaket gerçekleştirilecek; bu mülakatı geçen yarışmacı adayı apartman sakinleri Apartmanlar Yarışıyor yarışmacısı olacak. Şuanda açıklanan veya belli olan bir Apartmanlar Yarışıyor yarışmacısı bulunmuyor.



Son Güncelleme: 05.08.2020 06:03
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