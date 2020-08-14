Tv8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli

TV8 ekranlarının yeni dizisi olan Apartmanlar Yarışıyor programının sunucusu açıklandıktan sonra pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Televizyon ekranlarında sık sık gördüğümüz dizi ve filmlerde boy gösteren yakışıklı oyuncu Ümit Kantarcılar merakla araştırılıyor. Ümit Kantarcılar görev aldığı yapımlar merak edildiği kadar yaşı ve biyografisi de araştırılıyor.
Apartmanlar Yarışıyor yayın tarihi
Apartmanlar Yarışıyor programı gelecek haftadan itibaren hafta içi her gün 16.15’te TV8 ekranlarında olacak.
Apartmanlar Yarışıyor programının formatı nasıl olacak?
Apartmanlar arasında ben güzel yemek yaparım diyenlerin kuracakları takımlar ile yarışacakları Apartmanlar Yarışıyor programında apartmanlar arasında yemek ve sofra düzenleme yarışmaları yapılacak. Yarışmayı kazanan apartman ise büyük ödülün sahibi olacak.
Ümit Kantarcılar kimdir?
10 Ekim 1987 tarihinde Antalya’da doğan Kantarcılar Okul tiyatrosunda oyunculuğa başladı. Daha sonrasında Antalya Belediye Tiyatrosunda görev alan Kantarcılar Gençlik yıllarında Müjdat Gezen Tiyatrolarında oyunculuk eğitimi aldı. Pis Yedili dizisinde Ceyhun performansı ile dikkat çekmiştir. Devam eden süreçte Kızlar ve Anneleri programını sunan Kantarcılar, 2014 yılında oyuncu Gamze Topuz ile evlenmiştir. Kantarcılar ve Topuz çiftinin Elis Naz adında bir kızı vardır.
Rengarenk, Şehrin Melekleri, Babalar Ve Evlatlar, Pis Yedili, Çakıl Taşları, Yerden Yüksek, Küçük Sırlar ve İki Aile dizilerinde görev alan Ümit Kantarcılar şuan TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Vuslat dizisinde Kerem olarak görev almaktadır. 1,88 boyunda 81 kilo ve Terazi burcu olan Kantarcılar Apartmanlar Yarışıyor programının sunuculuğunu yapacaktır.
Ümit Kantarcılar görev aldığı tiyatro oyunları
Midirfillik: Mehmet Akan: Antalya Belediye Tiyatrosu
Sahte Kahramanlar: Antalya Belediye Tiyatrosu
Düdüklü Kıymalı Bamya: Antalya Belediye Tiyatrosu
Artiz Mektebi: Müjdat Gezen Konservatuar
Yarışmalar Kabare: Müjdat Gezen Konservatuar
Gazinoda Aşk Başkadır: Müjdat Gezen Konservatuar
Tanımadığım Adamlar: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
İçimdeki Timsah: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
Bir Sen Kaldın Yalnızlık Gelince: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
Yalı Çapkını (Stand up): Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
İki İleri Bir Geri: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
Bilgiozetim.com: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
Ümit Kantarcılar rol aldığı diziler ve filmler
2019: Vuslat (Kerem)
2017: Kanatsız Kuşlar (Onur)
2016: Kaçın Kurası (Aras)
2015: Şehrin Melekleri (Gürkan Akad)
2012: Babalar ve Evlatlar
2012 – 2013: Pis Yedili (Ceyhun)
2010: Çakıl Taşları (Ekrem)
2010 – 2011: Yerden Yüksek ((Anıl)
2010 – 2011: Küçük Sırlar (Erkan)
2006: İki Aile (Can)
2006: Hayat Türküsü (Cengiz)