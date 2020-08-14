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Tv8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Tv8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Tv8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 14.08.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

14 Ağustos 2020 Cuma 10:06
Tv8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli
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TV8 ekranlarının yeni dizisi olan Apartmanlar Yarışıyor programının sunucusu açıklandıktan sonra pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Televizyon ekranlarında sık sık gördüğümüz dizi ve filmlerde boy gösteren yakışıklı oyuncu Ümit Kantarcılar merakla araştırılıyor. Ümit Kantarcılar görev aldığı yapımlar merak edildiği kadar yaşı ve biyografisi de araştırılıyor.

Apartmanlar Yarışıyor yayın tarihi

Apartmanlar Yarışıyor programı gelecek haftadan itibaren hafta içi her gün 16.15’te TV8 ekranlarında olacak.

Apartmanlar Yarışıyor programının formatı nasıl olacak?

Apartmanlar arasında ben güzel yemek yaparım diyenlerin kuracakları takımlar ile yarışacakları Apartmanlar Yarışıyor programında apartmanlar arasında yemek ve sofra düzenleme yarışmaları yapılacak. Yarışmayı kazanan apartman ise büyük ödülün sahibi olacak.

Ümit Kantarcılar kimdir?

10 Ekim 1987 tarihinde Antalya’da doğan Kantarcılar Okul tiyatrosunda oyunculuğa başladı. Daha sonrasında Antalya Belediye Tiyatrosunda görev alan Kantarcılar Gençlik yıllarında Müjdat Gezen Tiyatrolarında oyunculuk eğitimi aldı. Pis Yedili dizisinde Ceyhun performansı ile dikkat çekmiştir. Devam eden süreçte Kızlar ve Anneleri programını sunan Kantarcılar, 2014 yılında oyuncu Gamze Topuz ile evlenmiştir. Kantarcılar ve Topuz çiftinin Elis Naz adında bir kızı vardır.

Rengarenk, Şehrin Melekleri, Babalar Ve Evlatlar, Pis Yedili, Çakıl Taşları, Yerden Yüksek, Küçük Sırlar ve İki Aile dizilerinde görev alan Ümit Kantarcılar şuan TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Vuslat dizisinde Kerem olarak görev almaktadır. 1,88 boyunda 81 kilo ve Terazi burcu olan Kantarcılar Apartmanlar Yarışıyor programının sunuculuğunu yapacaktır.

Ümit Kantarcılar görev aldığı tiyatro oyunları

Midirfillik: Mehmet Akan: Antalya Belediye Tiyatrosu

Sahte Kahramanlar: Antalya Belediye Tiyatrosu

Düdüklü Kıymalı Bamya: Antalya Belediye Tiyatrosu

Artiz Mektebi: Müjdat Gezen Konservatuar

Yarışmalar Kabare: Müjdat Gezen Konservatuar

Gazinoda Aşk Başkadır: Müjdat Gezen Konservatuar

Tanımadığım Adamlar: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

İçimdeki Timsah: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu


Ben Eskiden Küçüktüm: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Bir Sen Kaldın Yalnızlık Gelince: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Yalı Çapkını (Stand up): Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

İki İleri Bir Geri: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Bilgiozetim.com: Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Ümit Kantarcılar rol aldığı diziler ve filmler

2019: Vuslat (Kerem)

2017: Kanatsız Kuşlar (Onur)

2016: Kaçın Kurası (Aras)

2015: Şehrin Melekleri (Gürkan Akad)

2012: Babalar ve Evlatlar

2012 – 2013: Pis Yedili (Ceyhun)

2010: Çakıl Taşları (Ekrem)

2010 – 2011: Yerden Yüksek ((Anıl)

2010 – 2011: Küçük Sırlar (Erkan)

2006: İki Aile (Can)

2006: Hayat Türküsü (Cengiz)



Son Güncelleme: 14.08.2020 10:06
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