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TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve başvuru formu

TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ortaya çıktı. Apartmanlar Yarışıyor başvuru formu doldurarak yarışmaya katılım sağlayabilirsiniz.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:21
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve başvuru formu
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TV8 ekranlarının yeni yarışma programı Apartmanlar Yarışıyor televizyon ekranlarına gelmeye başladı. Büyük bir ilgiyle ekranlara taşınan Apartmanlar Yarışıyor programında apartmanlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Apartmanlar Yarışıyor başvuru

TV8 televizyonunda izleyicilerle buluşan yemek yarışmasında karşılıklı 2 apartmandaki rekabet ve eğlence konu alınmaktadır. Rakip apartmanlardan her biri 3 komşu daireden takım oluşturmak suretiyle en iyi yemek ve sunumu yapabilmek için mücadele ediyorlar. Takımda en güzel yemek, tatlı ve en özel sunumu yapmayı başaran isimler rakiplerinin önüne geçmek istiyorlar.


Gün sonunda rakip apartmanlar birbirlerine puan vererek değerlendirme yapıyorlar. Hafta sonundaysa en iyi menüleri hazırlamayı başararak en fazla puanı alan apartman takımı büyük ödüle kavuşuyor.

Apartmanlar Yarışıyor sunucusu Ümit Kantarcılar kimdir?

10 Ekim 1987 tarihinde Antalya’da dünyaya gelen Ümit Kantarcılar, tiyatro hayatına Antalya Belediye Tiyatrosu’nda başlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimleri alan Kantarcılar çok sayıda televizyon projesinde bulunmuştur. Pis Yedili adlı dizide Ceyhun karakterine hayat vererek tanınan ünlü isim Kızlar ve Anneleri adlı yarışmanın da sunuculuğunu üstlenmiştir. Şehrin Melekleri, Babalar ve Evlatlar, Yerden Yüksek ve Rengarenk gibi dizilerde de rol alan Kantarcılar, şimdilerde Apartmanlar Yarışıyor adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

Apartmanlar Yarışıyor başvuru formu

Apartmanlar Yarışıyor programına katılım sağlayabilmek için başvuru formunu doldurmanız gerekir. Başvuruda bulunan kişi aynı zamanda takımı oluşturan kişi olmaktadır. Bu süreçte apartmandaki takım arkadaşlarınızı da başvuru formunda belirtmeniz gerekir. Form sonunda fotoğraf yükleyip bütün alanları sağladıktan sonra katılım şartları ile gizlilik politikasını işaretlemeniz gerekmektedir.



Son Güncelleme: 15.08.2020 17:21
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Tv8Apartmanlar Yarışıyor
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