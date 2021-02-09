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TV8 9 Şubat 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran TV8 Salı yayın akışı ve TV rehberi haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 9 Şubat Salı 06:02 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 06:02
TV8 9 Şubat 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezı-onda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde 30 Ocak Cumartesi günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08:15’de Çook Yaşa programı ardından Kırmızı Oda tekrar bölümü ile 09:45’de ekranlarda olacak. 13:30’da ise Survivor Panorama Canlı yayın ile ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 9 Şubat 2021 30 ocak Cumartesi yayın akışı

09:30 Oynat Bakalım 

08:15 Çook Yaşa ( Yeni Bölüm)

09:45 Kırmızı oda ( Tekrar)

13:15 Süper 1 Takım 

13:30 Survivor Panorama ( Canlı) 

15:45 Süper 1 Takım 

16:00 Yerli Sinema 

20:00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler ( Yeni Bölüm) 

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 09.02.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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