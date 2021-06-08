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TV8 8 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

TV8 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 8 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 18:03
TV8 8 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’8 Haziran 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 08.06.2021 Pazar yayın akışı;

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Mutluluk Zamanı / Sinema

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...


Son Güncelleme: 08.06.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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