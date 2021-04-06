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TV8 6 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan TV8 Salı yayın akışı ve TV rehberi konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla TV8 Salı yayın akışı ve TV rehberi ile ilgili gelişmeleri 6 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 00:00
TV8 6 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:15’te ekranlarda olacak. 12.30'da ise Kırmızı Oda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 6 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

12:30 KIrmızı Oda

15:30 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 06.04.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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