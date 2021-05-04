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TV8 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği TV8 Salı yayın akışı ve TV rehberi haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 04.05.2021 tarihli haberimizi okuyun.

04 Mayıs 2021 Salı 06:01
TV8 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:45’te ekranlarda olacak. 13.15'te ise Doya Doya Moda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra 

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 04.05.2021 06:01
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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