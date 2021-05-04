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TV8 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Birçok kişinin merak ettiği TV8 Salı yayın akışı ve TV rehberi haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 4 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 18:02
TV8 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’4 Mayıs 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 04.05.2021 Pazar yayın akışı;

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Sinema

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...




Son Güncelleme: 04.05.2021 18:02
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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