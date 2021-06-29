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TV8 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

TV8 Salı yayın akışı ve TV rehberi konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 29 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de TV8 Salı yayın akışı ve TV rehberi haberimize göz atarak Haziran 29 Salı tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

29 Haziran 2021 Salı 00:01
TV8 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’29 Haziran 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 29.06.2021 Pazar yayın akışı

06:30Oynat Bakalım

07:00Oynat Bakalım

08:30Çook Yaşa

09:45On Yaş Genç

10:30Süper 1 Takım

11:00Yerli Sinema

13:15Kırmızı Oda

17:15Survıvor Panorama

20:00Survıvor

00:15Survıvor Ekstra

01:30Dizi

03:308*8

04:45Bilginiz Olsun

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...


Son Güncelleme: 29.06.2021 00:01
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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