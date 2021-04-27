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TV8 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan TV8 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 27 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak TV8 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 00:01
TV8 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’27 Nisan 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 27.04.2021 Pazar yayın akışı;

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Sinema

13:15 KIrmızı Oda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:01
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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