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TV8 23 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Gündeme bomba gibi düşen TV8 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 23.02.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 18:04
TV8 23 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezı-onda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08:15’de Çook Yaşa programı ardından Survivor Panorama canlı olarak  10:00’da ekranlarda olacak. 12:30’de ise Kırmızı Oda isimli dizi ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 23 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım 

08:15 Çook Yaşa ( Yeni Bölüm)

09:30 Süper Takım

10:00 Survivor Panorama

12:30 Kırmızı Oda / Tkr 

16:00 Mutluluk Zamanı

20:00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler ( Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir / Tkr

04:30 8X8

05:45 Bilginiz Olsun 

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 23.02.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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