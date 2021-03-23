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TV8 23 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri TV8 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 23 Mart 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 06:01
TV8 23 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezı-onda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:45’te ekranlarda olacak. 13:00’de ise Doya Doya Modai ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 23 Mart 2021 Salı yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama 

13:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

17:15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01.30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:15 Doya Doya Moda

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 23.03.2021 06:01
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Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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