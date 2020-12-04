TV8 2021 Survivor ne zaman başlıyor?

TV 8 kanalında yayınlanan Survivor yarışma programının 2021 yarışmacı kadrosunda kimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, Survivor programının hangi gün yayın hayatına başlayacağına dair henüz bir açıklama yapmazken yarışmaya katılacak isimler netleşmeye başladı.

Survivor 2021 Yarışmacıları Kim?

Acun Ilıcalı, Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alacak ismi açıkladı. Kanal sahibi, Cemal Hünal’ın yarışmaya katılacak ilk isim olduğunu duyurdu.

Bu sezon MasterChef Türkiye programında yer alan ancak sonralarında eleme potasına girerek elenen Celal Sarıgül’ün de yer alacağı söylentisi ortalıkta dolaşmaktadır.

Survivor 2020 sezonunda elenen Uğur Pektaş ve Survivor 2019 sezonunda elenen Hikmet Tuğsuz’un da yeni sezon içerisinde yer alacağı düşünülüyor.

2021 Survivor Ne Zaman Başlıyor?

Survivor 2021 sezonunun ne zaman yayın hayatına başlayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.