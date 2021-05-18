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TV8 18 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Sıcak gündemde yer tutan TV8 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 18 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 18:01
TV8 18 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’18 Mayıs 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 18.05.2021 Pazar yayın akışı;

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Mutluluk Zamanı / Sinema

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...


Son Güncelleme: 18.05.2021 18:01
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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