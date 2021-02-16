TV8 16 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezı-onda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar.

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:15’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08:15’de Çook Yaşa programı ardından Doğduğun Ev Kaderindir bölümü ile 10:00’da ekranlarda olacak. 13:15’te ise Survivor Panorama Canlı yayın ile ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak.

TV8 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı

06:15 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa ( Yeni Bölüm)

09:45 Süper Takım

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

13:15 Survivor Panorama ( Canlı)

14:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler ( Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 Kırmızı Oda

04:30 8X8

05:45 Bilginiz Olsun

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