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Tv8 10 Yaş Genç Programı bavşuru şartları nelerdir? 10 Yaş Genç Programı başvuru ve iletişim

TV8 ekranlarından yine iddialı bir program başladı. Başlayan olan bu program şimdiden en çok merak edilen konuların başında gelirken sosyal medya da en çok konuşulanlar arasına girdi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 14:43
Tv8 10 Yaş Genç Programı bavşuru şartları nelerdir? 10 Yaş Genç Programı başvuru ve iletişim
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TV8 yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan iddialı bir programla izleyici karşısına çıktı. 10 Yaş Genç programı kadınlara yöenelik bir yapım ve başvuru formu doldurularak programa katılanabilecek. 

Türkiye'deki güzellik kriterlerinde daha fazla çok saç tınak kaş dahil makyaj gibi uygulamalar ile sınırlandırılıyor. Bunlarda insanları güzelleştirmesine rağmen güzellik için bu durumlar öncelikli olmaması gerekiyor ve farklı uygulamalar ile bu durumun önüne geçilmelidir. Ufak dokunuşlarla insanların doğal güzelllikleri ortaya çıkabilir. Bu da cildinize düzenli bir şekilde bakım yaparak gerçekleşebilir. 10 Yaş Genç programı işte bu uygulamaya yönelik bir program olacak.

Yeni konsepti ile yayın hayatına başlayan ve kendileri için Türkiye'nin eğlence kanalı olduklarını ifade eden TV8 çeşitli yarışmalar ve yapımlarla tv izleyicisini ekran başına çekmeyi başarıyor. Bu iddialı programlarına işte bir yenisi daha eklenecek. TV8 10 Yaş Genç programına başvuruları almaya başladı. 

Parolası gençleştiren ve güzelleştiren olan program yayına hayatına bu düstur ile başladı ve izleyici karşısına çıktı. Güzelleşmek isteyen kadınlara yardımcı olacak program ekibiyle yeni bir başlangıç yapmalarına neden olacak. Alanında uzman kişiler ekip içerisinde yer alacak. Profesyonel ekip 10 yaş daha gençleşmek isteyen kadınları arıyor. 

Aynalara küskün olan ve durumundan memnuniyet duymayanlar baştan aşağı değişimlerini sağlayacak. Ekran başındaki kadın izleyicilere de umut vermiş olacak.

Program sunucusu bazen de sokağa çıkarak halka görüşlerini sunacak programda yaratıcı ve kaliteli zaman geçirmeniz için elinden geleni yapacaktır. Bu program sizlere doğru yönelişler ile bezenmiş güzellik yarışması kıvamında eğlenceli bir program vaad ediyor.

Program kadrosunda uzman isimler olacağından bahsetmiştik. Kadronun içerisinde estetik doktoru Seran Göçer, diş hekimi doktor Çağdaş Kışlaoğlu, Beslenme uzmanı Gülşen Altın ve diyetisyen Gökçe Kapçak yer alıyor.

Programa katılımcı olarak iştirak edenlerin fiziksel görünüşü ile ilgilenecek içinde ekip şimdiden kurulmuş durumda. Kadro daAdnan Serter ve makyaj sanatçısı Melek Gültekin de yer alacak.

Programın sunuculuğunu estetisyen Selda Gamzeli üstlenecek. Program her hafta pazar günü sabah erken saatlerinde 09:45'te yayınlanacak. 

10 Yaş Genç programının resmi instagram adresi olan https://www.instagram.com/10yasgenctv/ profilinde 10 Yaş Genç programının yayınları ve birlikte çalışılan ekip ile ilgili çeşitli bilgiler, resimler ve süreç paylaşılıyor. Ayrıca TV8 resmi intenet sitesinde yer alan başvuru formu doldurularak programa katılınabilir. Resmi iletişim mail adresi olan onyasgenc@gojimedya.com' a da mail atarak yarışma hakkında bilgiler talep edebilirsiniz. İletişim numarası da 0539 576 85 16'dır. 

 

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 14:43
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Anahtar Kelimeler:
10 Yaş GençTv8
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