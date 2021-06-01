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TV8 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

1 Haziran 2021 Salı gününün önemli manşetlerinden TV8 Salı yayın akışı ve TV rehberi haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de TV8 Salı yayın akışı ve TV rehberi haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

01 Haziran 2021 Salı 18:03
TV8 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’1 Haziran 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 01.06.2021 Pazar yayın akışı;

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Mutluluk Zamanı / Sinema

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...


Son Güncelleme: 01.06.2021 18:03
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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