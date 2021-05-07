İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

TV yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

COVID-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde birçok vatandaş TV karşısında daha fazla vakit geçirmeye başladı. Hal böyle olunca da en çok merak edilen konulardan biri de günlük TV yayın akışı oldu. Peki hafta sonu hangi kanalda ne var? İşte, TV yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV günlük yayın akışları.

07 Mayıs 2021 Cuma 01:00
TV yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Takip Et:

Tam kapanma sürecinde vaktini evde geçiren vatandaşlar çoğunlukla TV karşısında oluyorlar. Zamanının büyük bir kısmını TV karşısında geçirerek, sevdikleri dizi, program ve eğlence yarışmalarını izlemeyi isteyen vatandaşlar arama motorunda pek çok araştırma yapıyor. Arama motorlarında yapılan aramalar ile gün içinde yayınların saatlerini öğrenmek, yeni yapımları keşfetmek için hazırlık yapılıyor.  8 Mayıs 2021 Cumartesi ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışı bugünün en fazla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Gününü TV izleyerek değerlendiren ya da takip ettiği bir program olan seyirciler bu akışları kontrol edep tam saati geldiğinde TV karşısında olmayı istiyorlar. Özellikle akşam kuşağında ekranlara gelen programların merak edilip araştırıldığı günde vaktinizi çok daha iyi değerlendirebileceğiniz ve eğlenebileceğiniz yapımlar sizi bekliyor. İşte 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışı…

ATV 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

  • 07:30 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 Max Steel
  • 11:50 Kuruluş Osman
  • 15:20 Kardeşlerim
  • 19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
  • 19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 20:15 Kadir Gecesi
  • 20:45 Kardeşlerim

KANAL D 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

  • 06:30 Geniş Aile
  • 08:15 Set Ekstra
  • 08:30 Konuştukça
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 arka Sokaklar
  • 15:30 Sadakatsiz
  • 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 M. Fatih Çıtak'la Kadir Gecesi
  • 22:15 İftarlık Gazoz

STAR TV 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

  • 07:00 Medcezir
  • 10:00 Burcu ile Hafta Sonu
  • 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 Bekir köse ile İftara Doğru
  • 15:30 Yerli dizi tekrar / sinema
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar

FOX TV 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

  • 08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
  • 12:15 Kamera Arkası
  • 12:45 Dostumun Dünyası
  • 13:45 Yasak Elma
  • 16:15 Masumiyet
  • 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Savaşçı

TRT 1 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

  • 05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05:05 Elimi Bırakma
  • 08:00 Mesnevi'den Hikayeler
  • 08:25 Kuşlarla Yolculuk
  • 09:00 Teşkilat (Altyazılı)
  • 11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)
  • 13:20 Masumlar Apartmanı
  • 16:30 Mavera (Altyazılı)
  • 18:00 Ana Haber (Canlı)
  • 18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
  • 20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
  • 23:00 Kadir Gecesi Özel

TV8 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

  • 06:15 Oynat Bakalım
  • 08:30 Çook Yaşa
  • 09:45 Mutfakta Türev Var
  • 10:00 Süper 1 Takım
  • 10:45 Survivor Panaroma
  • 13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 15:45 Kırmızı Oda
  • 20:00 Survivor 2021

Show TV 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

  • 06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
  • 07:45 Jack ve Fasulye Sırığı
  • 10:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 Bir Şansım Olsa
  • 14:30 Emine
  • 16:15 Japon İşi
  • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
  • 20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Kanal 7 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

  • 06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
  • 07:45 Film
  • 09: 45 Film
  • 11:20 Gündüz Gece
  • 13:00 Yaralı Kalbim
  • 14:40 Dünyanın Tadı
  • 16:00 Masum
  • 18:00 Hafta Sonu Haberleri
  • 18:50 İftar Saati
  • 19:00 Yemin
  • 22:30 Hz. Yusuf

TRT 2 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

  • 05:13 İstiklal Marşı
  • 05:15 Renkler
  • 05:30 Tiyatro Dünyası
  • 06:00 Koleksiyone
  • 06:30 Hayat Sanat
  • 07:00 Bir Zamanlar
  • 07:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
  • 08:00 Bizim Resmimiz
  • 08:30 Sinema +
  • 09:15 Geri Dönüşen Sanat
  • 09:30 Yabancı Sinema: Bırakma Beni (Never Leave Me)
  • 11:10 Fotoğraflar
  • 11:15 Aramızda Müzik Var
  • 12:00 Koleksiyoner
  • 12:30 Bir Resim Bir Hikaye
  • 13:00 Geziyorum
  • 14:00 Belgesel – Operanın Kalbinde Bir Türk "Murat Karahan"
  • 15:00 Tarihin Ruhu
  • 15:30 Evliya Çelebi
  • 16:00 Eskici
  • 16:30 Anadolu Arkeolojisi
  • 17:00 Randevu
  • 17:15 Renkler
  • 17:30 Sarayın Lezzetleri
  • 18:00 Kelimeler ve Şeyler
  • 19:00 Belgesel: Bir Ressamın Sırları
  • 20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
  • 21:00 Yeryüzleri
  • 21:15 Film Önü
  • 21:30 Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)
  • 23:15 Film Arkası
  • 23:45 Kısa Bir Ara
  • 00:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
  • 01:00 Film Önü
  • 01:15 Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)
  • 03:00 Film Arkası
  • 03:30 Belgesel: Bir Ressamın Sırları
  • 04:30 Yeryüzleri
  • 04:45 Dünya Müzik Gelenekleri

a2 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

  • 07: 30 Kertenkele
  • 09: 30 Selena
  • 11: 30 Bez Bebek
  • 13: 30 Çocuklar Duymasın
  • 15: 45 Bez Bebek
  • 18: 00 Selena
  • 20: 00 Çocuklar Duymasın



Son Güncelleme: 07.05.2021 01:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TVYayınAkışı8Mayıs2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadir Doğulu hangi dizide oynayacak? Kadir Doğulu yeni dizi ile ekranlara geri dönüyor
Kadir Doğulu hangi dizide oynayacak? Kadir Doğulu yeni dizi ile ekranlara geri dönüyor
FOX TV yeni yemek yarışma programı Şef Akademi formatı nasıl olacak? Şef Akademi nasıl bir yarışma
FOX TV yeni yemek yarışma programı Şef Akademi formatı nasıl olacak? Şef Akademi nasıl bir yarışma
Kırmızı Oda dizisinde Mitra ve Vahit’in bağlantısı nedir?
Kırmızı Oda dizisinde Mitra ve Vahit’in bağlantısı nedir?
Bir Aşk İki Hayat nerede çekildi? Bir Aşk İki Hayat filmi konusu nedir? Bir Aşk İki Hayat fragmanı, oyuncuları ve konusu
Bir Aşk İki Hayat nerede çekildi? Bir Aşk İki Hayat filmi konusu nedir? Bir Aşk İki Hayat fragmanı, oyuncuları ve konusu
Utku Uysal kimdir? Armağan Çağlayan'ın konuğu Utku Uysal hakkında bilgiler
Utku Uysal kimdir? Armağan Çağlayan'ın konuğu Utku Uysal hakkında bilgiler
Yaralı Kalbim 92. bölüm Kanal 7 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Yaralı Kalbim 92. bölüm Kanal 7 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Sgk şahıs ödemeleri sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2021 sgk şahıs ödemeleri nereden alınır?
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisindeki Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Payitaht Abdülhamid dizisinin Fatma Sultan'ı Alara Turan'ın hayat hikayesi!
Payitaht Abdülhamid dizi oyuncusu İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı hakkında bilgiler
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan'ın yer aldığı diziler
Tozkoparan Duygu kimdir? Gerçek adı ne? Ülkü Hilal Çiftçi oynadığı diziler
Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
TOKİ Engelli başvuruları şartları ve engelli vatandaşa satışlardaki kontenjan durumu
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?
Emanet dizisine katılan Gülay Özdem kimdir? İkbal karakteri kimdir?
Mayıs 2021 Tüvtürk araç muayene randevu ücreti ne kadar? Tüvtürk araç muayenesinde nelere bakılıyor?
Devletten vatandaşlara 1477 TL nakit ve gıda yardımı 2021
Kadir gecesinin alametleri nelerdir?
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan’u kim canlandırıyor? Gökşin Saraç'un biyografisi
Kırımızı Oda dizisinde Tarık karakterini Tansel Öngel canlandırıyor
Arka Sokaklar dizisi Asiye Çoban kimdir? Melisa Şalgam
FOX TV yeni yemek yarışma programı Şef Akademi formatı nasıl olacak? Şef Akademi nasıl bir yarışma
Barbaros Barbaros karakterini kim canlandırıyor? Ulaş Tuna Astepe kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.