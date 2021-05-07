TV yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

ATV 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Max Steel

11:50 Kuruluş Osman

15:20 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 Kadir Gecesi

20:45 Kardeşlerim

KANAL D 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

06:30 Geniş Aile

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 arka Sokaklar

15:30 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 M. Fatih Çıtak'la Kadir Gecesi

22:15 İftarlık Gazoz

STAR TV 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bekir köse ile İftara Doğru

15:30 Yerli dizi tekrar / sinema

19:00 Star Haber

20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar

FOX TV 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:45 Yasak Elma

16:15 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

TRT 1 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Elimi Bırakma

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Teşkilat (Altyazılı)

11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)

13:20 Masumlar Apartmanı

16:30 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

23:00 Kadir Gecesi Özel

TV8 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

06:15 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:00 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021

Show TV 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu

07:45 Jack ve Fasulye Sırığı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Emine

16:15 Japon İşi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Kanal 7 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Film

09: 45 Film

11:20 Gündüz Gece

13:00 Yaralı Kalbim

14:40 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

18:50 İftar Saati

19:00 Yemin

22:30 Hz. Yusuf

TRT 2 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

05:13 İstiklal Marşı

05:15 Renkler

05:30 Tiyatro Dünyası

06:00 Koleksiyone

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bir Zamanlar

07:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

08:00 Bizim Resmimiz

08:30 Sinema +

09:15 Geri Dönüşen Sanat

09:30 Yabancı Sinema: Bırakma Beni (Never Leave Me)

11:10 Fotoğraflar

11:15 Aramızda Müzik Var

12:00 Koleksiyoner

12:30 Bir Resim Bir Hikaye

13:00 Geziyorum



14:00 Belgesel – Operanın Kalbinde Bir Türk "Murat Karahan"

15:00 Tarihin Ruhu

15:30 Evliya Çelebi

16:00 Eskici

16:30 Anadolu Arkeolojisi

17:00 Randevu

17:15 Renkler

17:30 Sarayın Lezzetleri

18:00 Kelimeler ve Şeyler

19:00 Belgesel: Bir Ressamın Sırları

20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

21:00 Yeryüzleri

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)

23:15 Film Arkası

23:45 Kısa Bir Ara

00:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

01:00 Film Önü

01:15 Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)

03:00 Film Arkası

03:30 Belgesel: Bir Ressamın Sırları

04:30 Yeryüzleri

04:45 Dünya Müzik Gelenekleri

a2 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı

07: 30 Kertenkele

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

15: 45 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın

Tam kapanma sürecinde vaktini evde geçiren vatandaşlar çoğunluklakarşısında oluyorlar. Zamanının büyük bir kısmını TV karşısında geçirerek, sevdikleri dizi, program ve eğlence yarışmalarını izlemeyi isteyen vatandaşlar arama motorunda pek çok araştırma yapıyor. Arama motorlarında yapılan aramalar ile gün içindeların saatlerini öğrenmek, yeni yapımları keşfetmek için hazırlık yapılıyor.Cumartesi ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayınbugünün en fazla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Gününü TV izleyerek değerlendiren ya da takip ettiği bir program olan seyirciler bu akışları kontrol edep tam saati geldiğinde TV karşısında olmayı istiyorlar. Özellikle akşam kuşağında ekranlara gelen programların merak edilip araştırıldığı günde vaktinizi çok daha iyi değerlendirebileceğiniz ve eğlenebileceğiniz yapımlar sizi bekliyor. İşte 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü ATV, Kanal D, FOX TV, TV8, TRT1, Kanal 7, Show TV, Star TV yayın akışı…