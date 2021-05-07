TV yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

ATV 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Max Steel
- 11:50 Kuruluş Osman
- 15:20 Kardeşlerim
- 19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
- 19:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:15 Kadir Gecesi
- 20:45 Kardeşlerim
KANAL D 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı
- 06:30 Geniş Aile
- 08:15 Set Ekstra
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 arka Sokaklar
- 15:30 Sadakatsiz
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 M. Fatih Çıtak'la Kadir Gecesi
- 22:15 İftarlık Gazoz
STAR TV 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı
- 07:00 Medcezir
- 10:00 Burcu ile Hafta Sonu
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Bekir köse ile İftara Doğru
- 15:30 Yerli dizi tekrar / sinema
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
FOX TV 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı
- 08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
- 12:15 Kamera Arkası
- 12:45 Dostumun Dünyası
- 13:45 Yasak Elma
- 16:15 Masumiyet
- 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Savaşçı
TRT 1 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı
- 05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:05 Elimi Bırakma
- 08:00 Mesnevi'den Hikayeler
- 08:25 Kuşlarla Yolculuk
- 09:00 Teşkilat (Altyazılı)
- 11:30 Anneler Stüdyo (Canlı)
- 13:20 Masumlar Apartmanı
- 16:30 Mavera (Altyazılı)
- 18:00 Ana Haber (Canlı)
- 18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
- 20:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 23:00 Kadir Gecesi Özel
TV8 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı
- 06:15 Oynat Bakalım
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 Mutfakta Türev Var
- 10:00 Süper 1 Takım
- 10:45 Survivor Panaroma
- 13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
- 15:45 Kırmızı Oda
- 20:00 Survivor 2021
Show TV 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı
- 06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
- 07:45 Jack ve Fasulye Sırığı
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Emine
- 16:15 Japon İşi
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
Kanal 7 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı
- 06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
- 07:45 Film
- 09: 45 Film
- 11:20 Gündüz Gece
- 13:00 Yaralı Kalbim
- 14:40 Dünyanın Tadı
- 16:00 Masum
- 18:00 Hafta Sonu Haberleri
- 18:50 İftar Saati
- 19:00 Yemin
- 22:30 Hz. Yusuf
TRT 2 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı
- 05:13 İstiklal Marşı
- 05:15 Renkler
- 05:30 Tiyatro Dünyası
- 06:00 Koleksiyone
- 06:30 Hayat Sanat
- 07:00 Bir Zamanlar
- 07:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
- 08:00 Bizim Resmimiz
- 08:30 Sinema +
- 09:15 Geri Dönüşen Sanat
- 09:30 Yabancı Sinema: Bırakma Beni (Never Leave Me)
- 11:10 Fotoğraflar
- 11:15 Aramızda Müzik Var
- 12:00 Koleksiyoner
- 12:30 Bir Resim Bir Hikaye
- 13:00 Geziyorum
- 14:00 Belgesel – Operanın Kalbinde Bir Türk "Murat Karahan"
- 15:00 Tarihin Ruhu
- 15:30 Evliya Çelebi
- 16:00 Eskici
- 16:30 Anadolu Arkeolojisi
- 17:00 Randevu
- 17:15 Renkler
- 17:30 Sarayın Lezzetleri
- 18:00 Kelimeler ve Şeyler
- 19:00 Belgesel: Bir Ressamın Sırları
- 20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
- 21:00 Yeryüzleri
- 21:15 Film Önü
- 21:30 Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)
- 23:15 Film Arkası
- 23:45 Kısa Bir Ara
- 00:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
- 01:00 Film Önü
- 01:15 Yabancı Sinema: Güneş (Sun Children)
- 03:00 Film Arkası
- 03:30 Belgesel: Bir Ressamın Sırları
- 04:30 Yeryüzleri
- 04:45 Dünya Müzik Gelenekleri
a2 8 Mayıs 2021 Cumartesi yayın akışı
- 07: 30 Kertenkele
- 09: 30 Selena
- 11: 30 Bez Bebek
- 13: 30 Çocuklar Duymasın
- 15: 45 Bez Bebek
- 18: 00 Selena
- 20: 00 Çocuklar Duymasın
Son Güncelleme: 07.05.2021 01:00