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TV yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Kanal D seyircilerinin severek izlediği Gelinim Mutfakta yarışması yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Her bölümde farklı tarifler ile izleyicilere fikir yaratan yarışma gelinler ve kaynanalar arasında gerilimlere neden oluyor. Bu bölümde de mantarlı tavuk sarma yapan gelinler kaynanalar tarafından beğenileri toplayabilecek mi? Tarifi kaçıranlar için detaylar haberimizde

07 Mayıs 2021 Cuma 00:25
TV yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
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Her bölüm sonunda yüksek puanı toplayarak çeyrek altın toplarken haftanın sonunda da yine en yüksek gelin  6 tane bilezik kazanıyor. Bunun yanı sıra hafta içerisinde en düşün puan toplayan gelin ve kaynanada yarışmaya veda ediyor. Gelinlerin yaptığı yemeklere kayınvalideler puanlarken herkes kendi gelinini bulmaya çalışıyor ve riskli puanlamalar yapılıyor. Kayınvalidelerin gelinlerine düşük puan vermesi ile gerilimler artıyor. İşte bu bölümde yapılan mantarlı tavuk sarma tarifi şöyle;

  • 5 adet ince kesim tavuk göğsü
  • Tavuk marinesi için:
  • 2 yemek kaşığı zeytin yağ
  • Karabiber, tuz ve kırmızı toz biber
  • İçi harcı için:
  • 7-8 adet mantar
  • 1 adet sivri biber
  • 1 adet soğan
  • 2 dış sarımsak
  • 1 adet kapya biberi
  • Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kekik
  • Yeterince kaşar peyniri

Sos için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 silme yemek kaşığı kaşık un
  • 1 bardak ılık su

Gelinim mutfakta mantarlı tavuk sarma yapılışı

  1. Soğanı çok küçük olmayacak şekilde doğrayın. Sarımsağı ince ince doğrayın. Mantarları ince ince doğrayın.
  2. Sivri biber ve kapya biberi ince doğrayın. Soğan ve sarımsağı sıvı yağında soteleyin.
  3. Mantarları ekleyip birkaç dk kavurduktan sonra biberleri ilave edin. Mantarlar suyunu salıp çekene kavurun.
  4. Pişmeye yakın tuzu ve baharatarı ilave edin. Ocaktan alın.
  5. Tavuk göğsünü çok ince dilim halinde kesin veya kasaptan rica edin. Et dövücüsü veya bardakla ile inceltin.
  6. Her tarafını sıvı yağ ve bahartalara ovun.Tavukları tezgahın üzerine alın ve mantarlı karşımdan 1 yemek kaşığı kadar üzerine koyun.
  7. Kaşar yerleştirip rulo şeklinde sarıp kürdanla birkaç yerinden sabitleyin. Kalan tavukları da aynı şekilde hazırlayın.
  8. Sonra kızgın yağda rengi dönene kadar kızartın. Ardından tavuk ruloları fırın kabına yerleştirin.
  9. Sosu için salçayı 1 bardak ılık suda inceltin. Tereyağını unla kavurup salçalı suyu ilave edin.
  10. Sürekli karıştırarak kıvamlı bir sos elde edin. İçine isterseniz az tuz ve kekik ekleyip tekrar karıştırın ve ocaktan alın.
  11. Tavuk rulonun üzerine paylaştırın. 25-30 dk fırına verip üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Deneyecek olanlara şimdiden Afiyet olsun 

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 00:25
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YemekKaynanaGelinim MutfaktaTarif
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