TV yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Her bölüm sonunda yüksek puanı toplayarak çeyrek altın toplarken haftanın sonunda da yine en yüksek gelin 6 tane bilezik kazanıyor. Bunun yanı sıra hafta içerisinde en düşün puan toplayan gelin ve kaynanada yarışmaya veda ediyor. Gelinlerin yaptığı yemeklere kayınvalideler puanlarken herkes kendi gelinini bulmaya çalışıyor ve riskli puanlamalar yapılıyor. Kayınvalidelerin gelinlerine düşük puan vermesi ile gerilimler artıyor. İşte bu bölümde yapılan mantarlı tavuk sarma tarifi şöyle;

5 adet ince kesim tavuk göğsü

Tavuk marinesi için:

2 yemek kaşığı zeytin yağ

Karabiber, tuz ve kırmızı toz biber

İçi harcı için:

7-8 adet mantar

1 adet sivri biber

1 adet soğan

2 dış sarımsak

1 adet kapya biberi

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kekik

Yeterince kaşar peyniri

Sos için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1 silme yemek kaşığı kaşık un

1 bardak ılık su

Gelinim mutfakta mantarlı tavuk sarma yapılışı